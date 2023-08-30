30 августа, 12:45

В государственных аптеках Херсонской области появятся терминалы для оплаты

Их установят там, где интернет работает стабильно

ГЕНИЧЕСК, 30 августа. /ТАСС/. Минздрав Херсонской области заключил договор с банком ПСБ об установке терминалов для оплаты в государственных аптеках, где интернет работает стабильно. Об этом сообщил зампред правительства региона Сергей Черевко.

"Министерство здравоохранения Херсонской области заключило необходимые договорные отношения с банком ПСБ. Технически и поэтапно уже в ближайшее время в государственных аптеках, в которых есть устойчивый интернет, будут устанавливаться терминалы", - приводятся его слова в Telegram-канале Минздрава региона.

В Херсонской области уже работают 16 государственных аптек. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация