В государственных аптеках Херсонской области появятся терминалы для оплаты

Их установят там, где интернет работает стабильно

ГЕНИЧЕСК, 30 августа. /ТАСС/. Минздрав Херсонской области заключил договор с банком ПСБ об установке терминалов для оплаты в государственных аптеках, где интернет работает стабильно. Об этом сообщил зампред правительства региона Сергей Черевко.

"Министерство здравоохранения Херсонской области заключило необходимые договорные отношения с банком ПСБ. Технически и поэтапно уже в ближайшее время в государственных аптеках, в которых есть устойчивый интернет, будут устанавливаться терминалы", - приводятся его слова в Telegram-канале Минздрава региона.

В Херсонской области уже работают 16 государственных аптек.