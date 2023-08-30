Кабмин Германии принял закон о налоговой "разгрузке" экономики

Документ, в частности, предполагает налоговые льготы и инвестиционные премии, покрывающие расходы компаний, нацеленных на достижение климатической нейтральности

БЕРЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Правительство Германии приняло закон о возможностях экономического роста, предполагающий в том числе налоговые льготы и инвестиционные премии, покрывающие расходы компаний, нацеленных на достижение климатической нейтральности. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам закрытого заседания кабмина Германии в резиденции правительства ФРГ в Мезеберге под Берлином.

"С помощью этих мер мы хотим помочь обеспечить больший рост и побудить компании инвестировать уже сейчас, чтобы сделать это возможным", - сказал канцлер Германии. Эти меры должны способствовать налоговой разгрузке малых и средних предприятий.

Со своей стороны министр финансов ФРГ Кристиан Линднер пояснил, что планируется помощь в размере около €7 млрд в год с 2024 года и в общей сложности более €32 млрд в ближайшие несколько лет. Закон, по его словам, также содержит "временное введение дегрессивной амортизации для жилых зданий". Она будет применяться к жилым зданиям, строительство которых начнется после 30 сентября 2023 года и до 1 октября 2029 года.

В то же время Шольц указал, что правительство ФРГ работает над сокращением бюрократии. "Второй важный вопрос - это сокращение бюрократии. Мы продолжим работать над этим вопросом и реализовывать его с помощью сегодняшних резолюций", - констатировал он. Так, среди прочего, компании должны будут хранить бухгалтерские документы на бумаге не десять лет, а восемь.

В заключении канцлер заметил, что кабмин также обсудил вопросы цифровизации и использования искусственного интеллекта.