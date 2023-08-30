Путин 31 августа проведет совещание по вопросам развития Красноярского края

Оно пройдет в режиме видеосвязи, сообщили в пресс-службе Кремля

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 31 августа проведет совещание в режиме видеосвязи по вопросам социально-экономического развития Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"31 августа 2023 года Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Красноярского края", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что "в числе вопросов, вынесенных на обсуждение, - газификация региона, реализация экологических программ, а также крупных транспортных проектов".

Ранее президент России провел совещание по развитию закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов в Арктической зоне России. Тогда глава государства раскритиковал чиновников за слишком медленное развитие инфраструктуры населенных пунктов в этой зоне, где дислоцированы воинские части.