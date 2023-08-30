СМИ: РФ впервые стала крупнейшим направлением экспорта Эстонии вне ЕС

Первое место в этой группе торговых партнеров прибалтийской республики ранее занимали США

ВИЛЬНЮС, 30 августа. /ТАСС/. Россия в марте 2023 года впервые стала крупнейшим направлением экспорта Эстонии без учета торговли со странами Евросоюза (ЕС), ранее первое место в этой группе торговых партнеров прибалтийской республики занимали США. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR.

По его данным, в марте 2023 года на долю России приходилось 15,7% совокупного экспорта Эстонии за пределы ЕС, далее по списку следовали Норвегия (14,9%) и США (13%). При этом в феврале 2022 года первое место занимали США (21% эстонского экспорта вне ЕС), за ними следовали Россия (15,1%) и Норвегия (12,9%). К маю 2023 года доля США упала до 9,8%, а в июне им пришлось покинуть тройку крупнейших импортеров Эстонии за пределами ЕС. На смену США пришла Великобритания с долей в 12,3% от эстонского экспорта вне ЕС объемом в €436 млн.

В мае ERR со ссылкой на данные департамента статистики республики сообщил, что объем эстонского экспорта в Россию в марте текущего года вырос на €17 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 74 млн евро. Как передавал портал, в МИД Эстонии рекомендовали предпринимателям страны соблюдать санкционный режим в отношении России после публикации этих данных.