Российский инвестор смог вывести из Euroclear разблокированные активы на $2 млн

В фирме Nektorov, Saveliev & Partners сообщили, что поручение на перевод было сформировано и отправлено 2 августа

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российский частный инвестор, ранее получивший разрешение от Казначейства Бельгии, смог вывести ценные бумаги из Райффайзенбанка на счет у кипрского брокера, говорится в сообщении Юридической фирмы Nektorov, Saveliev & Partners (NSP).

"Доверитель, получивший разрешение на разблокировку в июне этого года, успешно осуществил перевод ценных бумаг со своего счета в АО "Райффайзенбанк" на свой счет у иностранного брокера, зарегистрированного на Кипре, это первый подобный перевод активов физического лица на счет данного брокера", - рассказали в NSP.

В фирме добавили, что поручение на перевод было сформировано и отправлено 2 августа и по прошествии 27 дней было исполнено Euroclear. Сумма переведенных активов составила $2 млн, уточнили в NSP.

Ранее в Банке России сообщали, что общий объем заблокированных из-за санкций активов российских юридических и физических лиц составлял на конец ноября 2022 года 5,7 трлн рублей. При этом больше 20% из заблокированных активов принадлежат розничным инвесторам.