Инфляция в ФРГ в августе составила 6,1%

По сравнению с июлем потребительские цены увеличатся на 0,3%

БЕРЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Инфляция в Германии в августе немного замедлилась и составила 6,1% в годовом выражении. Такие предварительные данные опубликовало Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

По его информации, потребительские цены в августе выросли на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По сравнению с июлем они увеличатся на 0,3%. В июле инфляция в ФРГ достигла 6,2% в годовом исчислении.

В то же время в статистическом ведомстве указали, что в августе продукты питания, по предварительным данным, подорожали на 9% по сравнению с тем же месяцем 2022 года, энергоресурсы - на 8,3%.

Окончательные данные об инфляции в Германии за август будут опубликованы 8 сентября.