Швейцария выделила $57 млн Международному комитету Красного Креста

Организация обратилась за поддержкой в Берн, поскольку столкнулась с финансовыми затруднениями

ЖЕНЕВА, 30 августа. /ТАСС/. Правительство Швейцарии (Федеральный совет) приняло решение об оказании единовременной помощи Международному комитету Красного Креста (МККК) в размере 50 млн франков (около $57 млн). Как сообщило правительство, эта гуманитарная организация обратилась за поддержкой в Берн, поскольку столкнулась с финансовыми затруднениями.

"Чтобы стабилизировать финансы МККК, Федеральный совет предлагает предоставить ему единовременный взнос в размере 50 млн франков и смягчить погашение его кредита на борьбу с COVID-19", - говорится в сообщении.

В Берне пояснили, что МККК "испытывает финансовые трудности вследствие множества проблем, с которыми он сталкивается". Обратиться за помощью к своим основным донорам, включая Швейцарию, комитет был вынужден по ряду причин, среди которых "рекордно большое число людей, нуждающихся в гуманитарной поддержке ввиду многочисленных кризисов по всему миру". Кроме того, расходы Красного Креста "заметно увеличились из-за инфляции", а взносы в его бюджет "значительно сократились".

Федеральный совет, помимо выделения единовременного финансового взноса в бюджет МККК, на заседании 30 августа принял решение о смягчении условий погашения кредита в 200 млн франков (около $228 млн), выделенного Красному Кресту в 2020 году в связи с тяжелыми последствиями ковида для населения, особенно в развивающихся странах. Срок погашения этого кредита продлен с 4 до 8 лет. Правительство напомнило, что эти меры поддержки "дополняют ежегодный финансовый взнос Швейцарии в размере 80 млн франков" на обеспечение деятельности штаб-квартиры организации в Женеве, а также "взносы на операции МККК на местах, которые в 2023 году составят более 60 млн франков".

Штаб-квартира комитета сообщила в мае о сокращении около 1,8 тыс. сотрудников и закрытии 26 из 350 офисов по всему миру из-за уменьшения финансирования. 30 марта руководящий орган МККК утвердил сокращение общих расходов на 430 млн франков на 2023 год и начало 2024 года.

МККК, основанный в 1866 году, работает по всему миру, оказывая помощь людям, пострадавшим в результате конфликтов и вооруженного насилия, а также распространяя знания о законах, защищающих жертв войны.