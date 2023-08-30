В ДНР одобрили треть заявок аграриев на субсидии по возмещению затрат на работу

Сумма субсидий составила более 207 млн рублей

ДОНЕЦК, 30 августа. /ТАСС/. Минагропром ДНР одобрил 29 из 100 заявок сельхозтоваропроизводителей на субсидии из бюджета региона по возмещению затрат на работу предприятий агропромышленного комплекса (АПК). Сумма субсидий составила более 207 млн рублей, сообщили в пресс-службе министерства.

"По состоянию на 30 августа подано свыше 100 заявок от сельхозтоваропроизводителей, 29 из них уже одобрены и внесены в реестр участников отбора. Общая сумма субсидий составила более 207 млн рублей", - говорится в сообщении.

Из-за аномальных дождей посевная кампания в республике закончилась на декаду позже обычных сроков - в начале июля. Всего в регионе около 400 тыс. га задействованных сельхозземель: 170 тыс. га - под озимые культуры, 210 тыс. га - под яровой сев. В республике занимаются выращиванием зерновых, бобовых, масличных культур и овощей.