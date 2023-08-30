Производитель "Роллтона" намерен увеличить объем производства

Компания не наблюдает негативных изменений с кадрами

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. ООО "Маревен фуд сэнтрал" (производитель "Роллтон", Bigbon) не наблюдает негативных изменений с кадрами, планирует увеличивать объемы производства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Маревен фуд сэнтрал".

"Вся наша лапша производится на заводе в Серпухове, почти 100% наших сотрудников - граждане РФ, которые работают у нас уже много лет, и мы не фиксируем никаких негативных изменений. Более того, мы планируем увеличивать объемы производства, в ближайшие месяцы на нашем заводе будут запущены две новые производственные линии. Сейчас мы ежегодно продаем около 100 млн единиц продукции и рассчитываем, что их количество будет только расти", - говорится в сообщении.

В компании также отметили, что уже длительный период проводят политику импортозамещения, а также стремятся к максимальному использованию локальных ингредиентов для производства лапши. "Поэтому внешние изменения практически не влияют на нас", - отметили там.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в России ожидается дефицит лапши "Доширак" из-за курса рубля, сокращения отгрузок и нехватки кадров на заводе.