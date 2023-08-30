Росводресурсы направили более 77 млн рублей на реконструкцию дамбы в Кунгуре

В 2024 году противопаводковое сооружение сможет на 100% выполнять свою функцию, сообщает пресс-служба ведомства

ПЕРМЬ, 30 августа. /ТАСС/. Росводресурсы направили более 77 млн рублей на реконструкцию дамбы в городе Кунгуре - одном из самых затапливаемых городов Пермского края. В 2024 году противопаводковое сооружение сможет на 100% выполнять свою функцию, сообщает пресс-служба Росводресурсов.

"77,4 млн рублей направили Росводресурсы в 2022-2023 годах на реконструкцию противопаводкового сооружения в Кунгуре - одном из самых затапливаемых городов Пермского края. Работы проходили по федеральному проекту "Защита от наводнений и обеспечение безопасности ГТС на территории России". Готовность оценивается в 92%, уже в следующее половодье сооружение сможет выполнять свою функцию", - сообщили в ведомстве.

Кунгур находится на слиянии реки Сылвы и трех ее крупных притоков - Ирени, Шаквы и Бабки. Эта гидрологическая особенность, по данным Росводресурсов, сказывается на характере наводнений: населенный пункт топит регулярно и интенсивно. Для защиты города от затоплений, в 1960-х годах прошлого века были построены земляные дамбы общей протяженностью 21,9 км.

По словам первого заместителя главы администрации Кунгурского муниципального округа Олега Лихачева, до критической отметки река Сылва поднималась в 2016 году, от паводков район ограждала только насыпная дамба. "Здесь все было заросшее кустами, замусоренное. А сегодня мы видим современное гидротехническое сооружение, которое обезопасит частный сектор, инфраструктуру, соцобъекты, в том числе противотуберкулезный диспансер", - рассказал Лихачев.

Помимо этого, в настоящее время Росводресурсы также финансируют работы на ГТС водохранилища на реке Нытве в городе Нытва (86,3 млн рублей), а также работы по берегоукреплению Воткинского водохранилища в городе Оса (51,4 млн рублей), где из-за аномально дождливого лета в 2019 году на некоторых участках обрушились и сползли плиты, вымылся грунт. "Капитальный ремонт на объекте выполнен наполовину, на месте работают три экскаватора и погрузчик. Укрепленное сооружение сможет предотвратить ущерб от размыва берега на сумму свыше 172 млн рублей", - отметили в Росводресурсах.