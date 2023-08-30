ЦБ повысил курс доллара на 31 августа до 95,93 рубля

Это на 22 копейки выше предыдущего показателя

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 31 августа 2023 года официальный курс доллара на уровне 95,9283 рубля, что на 22 копейки выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на 97 копеек, до 104,4496 рубля.

В то же время курс юаня вырос на 2 копейки, до 13,1311 рубля.

По данным Московской биржи на 15:52 мск, курс доллара на торгах составлял 95,95 рубля (плюс 0,52%). В то же время курс евро прибавлял 1,16%, поднимаясь до 104,83 рубля, курс юаня рос до 13,153 рубля (плюс 0,45%).