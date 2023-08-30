Акции работающих в Габоне французских компаний падают на торгах Парижской биржи

В первые полчаса с начала торгов акции Eramet подешевели на 11%, отметил сайт ZoneBourse

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Акции некоторых французских компаний, работающих в Габоне, резко просели на торгах Парижской биржи в среду после сообщений о госперевороте в этой африканской стране. Об этом свидетельствует информация сайтов, отслеживающих данные с торгов.

По данным сайта ZoneBourse, в первые полчаса с начала торгов на 11% подешевели акции горнодобывающей компании Eramet, которая, в частности, является одним из крупнейших добытчиков марганцевой руды в стране. Компания объявила утром о приостановке деятельности принадлежащей ей добывающей компании Comilog и ее дочерней транспортной компании Setrag. В моменте падение стоимости ценных бумаг Eramet достигало 18%, однако со временем она вновь выросла и по состоянию на 14:50 по московскому времени индикатор показывал -13,9% по сравнению со стартом торгов.

Кроме того, цены акций нефтяной компании Maurel, на которую приходится больше половины объемов добычи нефти, рухнули на 15%. Акции габонского филиала французской TotalEnergies, который занимается разработкой нефтяных месторождений и владеет сетью из более чем 40 автозаправочных станций, просели на 13,5%, в то время как у материнской компании падение оказалось незначительным. Подешевели также бумаги и ряда европейских компаний, в частности BW Energy (-7%) или Panoro Energy (-4%).