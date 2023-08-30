Минторг США ухудшил оценку роста ВВП страны во втором квартале до 2,1%

В ведомстве напомнили, что этот показатель за первый квартал достиг 2%

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Министерство торговли США ухудшило оценку роста ВВП страны в апреле - июне с 2,4% до 2,1% в годовом исчислении. Это следует из опубликованных уточненных данных ведомства.

Как сообщили в министерстве, реальный ВВП "увеличился в годовом исчислении на 2,1% во втором квартале 2023 года". В Минторге напомнили, что этот показатель за первый квартал достиг 2%.

Как указали в ведомстве, обновление оценки "в основном отражает пересмотр в сторону снижения частных инвестиций в товарно-материальные запасы и инвестиций нерезидентов в основной капитал, что было частично компенсировано пересмотром в сторону повышения госрасходов". В целом экономический рост в прошлом квартале был обусловлен увеличением потребительских расходов и инвестиций в бизнес.

В конце сентября Минторг опубликует окончательные данные по второму кварталу.