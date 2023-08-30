Грузия планирует к 2030 году довести экспорт спиртных напитков до $1 млрд

Власти страны в 2023 году ожидают собрать около 200 тыс. тонн винограда

ТБИЛИСИ, 30 августа. /ТАСС/. Грузия намерена к 2030 году довести годовой экспорт вина и других спиртных напитков до $1 млрд. Об этом на брифинге заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия.

"Мы часто слышим, что деньги надо тратить на маркетинг, а не субсидирование. Мы тратим и на маркетинг значительные суммы. В этом году около 16 млн лари (около $6,1 млн - прим. ТАСС). Мы можем сравнить, что было 10 лет назад - 1,8 млн лари (около $0,6 млн - прим. ТАСС). В этом году тратим 16 млн лари, а за последние годы мы потратили больше 80 млн лари (около $30,7 млн - прим. ТАСС) на популяризацию вина на приоритетных для нас рынках. Именно результатом этого является то, что мы в 5-6 раз повысили урожайность, показатели экспорта и, конечно, продолжим это. Цель - иметь доход от вина и спиртных напитков в размере около $1 млрд", - сообщил Шамугия.

Власти Грузии в 2023 году ожидают собрать около 200 тыс. тонн винограда. В переработке сельхозпродукции будут участвовать до 500 винных предприятий. Те компании, которые купят и обработают не менее 100 тонн винограда сорта ркацители или кахури мцване, а также заплатят за 1 кг не менее 90 тетри ($0,34), в качестве субсидии от государства получат по 20 тетри ($0,08) за 1 кг. По предварительным подсчетам, субсидии коснутся до 25 тыс. фермеров.

По данным Национальной службы статистики Грузии, в 2022 году Грузия экспортировала вино на $252,5 млн, а остальные спиртные напитки - на сумму в $148,1 млн.