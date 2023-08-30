Новак не исключил продления на октябрь обязательств РФ по ограничению поставок нефти

По словам вице-премьера, в августе страна полностью исполнила свои обязательства по сокращению добычи и экспорта

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак не исключил, что Россия может продлить добровольные обязательства по ограничению поставок нефти на международные рынки на октябрь, но пока говорить об этом рано. В августе же страна полностью исполнила свои обязательства по сокращению добычи и экспорта.

"Посмотрим. Мы сейчас эту ситуацию мониторим, оцениваем рынок вместе с нашими коллегами из других стран. Будем исходить из того, что будет требовать рынок", - сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос о продлении обязательств на октябрь.

"Мы исполняем свои обязательства [в августе] в полном объеме", - добавил он.

В марте Россия начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений. Срок действия этого снижения несколько раз продлевался - сначала по июнь включительно, затем до конца 2023 года. А после встречи ОПЕК+, которая прошла 4 июня в Вене, решение о добровольном снижении производства было продлено до конца 2024 года.

В августе РФ сократит поставки нефти на мировые рынки на 500 тыс. б/с дополнительно к обязательствам по сокращению добычи, в сентябре намерена снизить экспорт на 300 тыс. б/с.

Ранее Новак говорил, что нефтяные компании РФ будут самостоятельно принимать решение, сокращать ли добычу или экспорт нефти в августе в рамках задачи по снижению поставок.