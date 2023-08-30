WP: США не хотят опускать потолок цен на нефть из РФ, опасаясь дестабилизации экономики

По словам источников газеты, Вашингтон также боится, что это может "подорвать поддержку" при оказании военной помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена отказывается выполнить просьбу Киева об ужесточении ценовых ограничений в отношении российской нефти, поскольку опасается дестабилизации мировой экономики и ослабления поддержки Украины. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The Washington Post.

По словам источников издания, Вашингтон "сопротивляется просьбам украинского правительства снизить потолок цен на нефть с $60 до $30 за баррель, поскольку опасается, что это может побудить Россию сократить добычу, что вызовет рост стоимости бензина и потрясения в мировой экономике как раз в то время, когда США готовятся к президентским выборам 2024 года". В публикации также констатируется, что "любой подобный шаг также потребует поддержки европейских законодателей". По словам источников, США опасаются, что это может "подорвать поддержку" в том, что касается оказания военной помощи Киеву.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. Страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из РФ. Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения этих ограничений необходимо согласие со стороны всех государств ЕС и членов G7.

Как сообщил 13 октября 2022 года заместитель председателя правительства России Александр Новак, Москва не будет поставлять нефть странам, которые искусственно пытаются ограничить стоимость этого сырья за счет использования механизма предельной цены. Выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", он указал, что цена должна формироваться рыночным способом, исходя из баланса спроса и предложения.

Президент России Владимир Путин подчеркнул в октябре 2022 года, что Москва не будет за свой счет оплачивать чужое благополучие и поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат цены на них. Введение потолка цен на топливо из России он назвал шулерскими уловками и беспардонным шантажом. Кроме того, Путин предупредил, что введение предельных цен на нефть может повлечь риски установления такого же потолка в других секторах, а это разрушает глобальную рыночную экономику и создает угрозу благополучию миллиардов людей.