Крупнейшие торговые сети России не наблюдают проблем с наличием и поставками "Доширака"

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что в РФ ожидается дефицит этой лапши из-за курса рубля, сокращения отгрузок и нехватки кадров на заводе

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Федеральные российские торговые сети не отмечают проблем с наличием в ассортименте лапши "Доширак", поставки осуществляются в срок, цены на лапшу стабильны, сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игорь Караваев.

"На сегодняшний день федеральные ритейлеры не отмечают проблем с наличием лапши "Доширак". Поставки осуществляются в срок и в соответствии с заказанными объемами. Цены на эту продукцию в сетевых магазинах стабильны", - сказал Караваев.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в России ожидается дефицит лапши "Доширак" из-за курса рубля, сокращения отгрузок и нехватки кадров на заводе.