Убыток "Росгеологии" по МСФО в I полугодии составил 3 млрд рублей

Выручка холдинга увеличилась до 11,27 млрд рублей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Холдинг "Росгеология" в январе - июне 2023 года получил чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 3,02 млрд рублей против 519,7 млн рублей прибыли годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка холдинга увеличилась более чем на 27%, до 11,27 млрд рублей, операционный убыток составил 2,99 млрд рублей против 2,55 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2022 года. Убыток до налогообложения составил 3,7 млрд рублей против 906 млн рублей прибыли за первое полугодие прошлого года.

"Росгеология" - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой. 100% акций "Росгеологии" находятся в собственности государства.