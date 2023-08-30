РФ считает альтернативой зерновой сделке проект переработки 1 млн тонн зерна в Турции

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров намерен указать турецкому коллеге, что Россия считает все идущие на Украину суда потенциальными перевозчиками военных грузов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Москва рассматривает инициативу президента РФ Владимира Путина по поставке Турции 1 млн тонн зерна для переработки и отправки в нуждающиеся страны в качестве рабочей альтернативы черноморской сделке. Об этом говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.

"Главы МИД России и Турции [Сергей Лавров и Хакан Фидан] намерены поработать над параметрами претворения в жизнь инициативы президента Российской Федерации Владимира Путина об организации поставок в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны", - указали в МИД РФ в преддверии переговоров двух министров.

Кроме того, там добавили, что в РФ рассматривают этот проект "как оптимальную рабочую альтернативу черноморской сделке".

При этом Лавров намерен указать турецкому коллеге, что Россия считает все идущие на Украину суда потенциальными перевозчиками военных грузов. "Будет обсуждена ситуация, сложившаяся после прекращения 18 июля этого года действия черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов. Вновь доведем до турецкой стороны российскую позицию, отраженную в заявлении Минобороны России от 19 июля этого года, в соответствии с которой после завершения сделки все идущие на Украину суда считаются потенциальными перевозчиками военных грузов, вовлеченными в конфликт на стороне Киева", - подчеркнули в дипведомстве.