В Ленинградской области намерены расширять производство томатов, яиц и зерна

Компании "Дары природы", "Роскар" и "Приневское" подписали инвестсоглашения на сумму около 8 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Ленинградская область заключила соглашения по кратному увеличению производства томатов, яиц и зерна, по которым общие инвестиции в экономику региона составляют порядка 8 млрд рублей. Документы подписали предприятия и комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу (АПК) области на 32-й международной агропромышленной выставке "Агрорусь", передает корреспондент ТАСС.

"На 32-й международной агропромышленной выставке "Агрорусь" ленинградскими компаниями "Дары природы", "Роскар" и "Приневское" подписаны инвестсоглашения на сумму порядка 8 млрд рублей. В Ленинградской области расширят производство томатов, яиц и зерна", - назвали сумму в пресс-службе администрации Ленобласти.

ООО "Дары Природы" подписало соглашение о реализации инвестпроекта по строительству второй очереди современного тепличного комплекса площадью 11,5 га по выращиванию 3,2 тыс. тонн томатов во Всеволожском районе. Стоимость проекта составляет 4,9 млрд рублей. Помимо увеличения объема продукции, планируется создание 80 рабочих мест.

Соглашение на 2,5 млрд рублей о социально-экономическом сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по модернизации птицеводческого комплекса заключило с областью АО "Птицефабрика Роскар". Оно позволит увеличить объемы производства яиц в регионе на 300 млн штук в год.

ЗАО "Племенной завод Приневское" подписало документ о сотрудничестве по созданию зерносушильного комплекса на 13 тыс. тонн зерна в год на территории Волосовского района. Стоимость проекта составляет 680 млн рублей.

"Регион заинтересован в укреплении сотрудничества с нашими давними партнерами, инвесторами, зарекомендовавшими себя. Область поддерживает процесс расширения действующих и создания новых сельхозпроизводств и компенсирует до 50% расходов на капитальное строительство", прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета АПК Олег Малащенко.

О выставке

Крупнейшая на Северо-Западе международная агропромышленная выставка "Агрорусь-2023" пройдет в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в Петербурге с 30 августа по 1 сентября. Впервые на выставке свои достижения представят более 10 компаний из Китая.

Уточняется, что всего в выставке примут участие более 250 компаний из 3 стран и 20 регионов России. Масштабную экспозицию представит Ленинградская область, которая включает продукцию сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств 17 районов.