В МЭР назвали эффективным механизм ОЭЗ для развития территорий и перестройки экономики

При этом требуется достаточно большой объем работ, отметили в ведомстве

ДЗЕРЖИНСК /Нижегородская область/, 30 августа. /ТАСС/. Механизм создания особых экономических зон в России является эффективным для развития территорий и структурной перестройки экономики. Такое мнение журналистам высказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, который посетил территорию ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области.

"С нашей точки зрения, механизм особых экономических зон является эффективным механизмом развития и территорий, и структурной перестройки экономики. При этом, конечно, это не тот механизм, когда ты сегодня выпустил постановлением правительства о создании ОЭЗ, и сегодня все заработало. Это требует достаточно большой работы. И во многом это зависит уже от эффективности региональных команд", - сказал Решетников.

Он привел в пример ОЭЗ "Кулибин", отметив, что на ее территории построено уже три завода. "Здесь три завода запущено, один еще будет запущен, а всего число резидентов, коллеги говорят, достигнет почти двух десятков [к концу года]", - добавил Решетников.

В свою очередь, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о планах, согласно которым предприятия, расположенные на территории ОЭЗ, к 2030 году будут давать 1,5% объема ВРП региона. "Это серьезный очень вклад в развитие экономики. В 10 раз была увеличена площадь ОЭЗ в прошлом году", - отметил Никитин.

ОЭЗ "Кулибин" была создана в 2020 году, ее управляющей компанией является Корпорация развития Нижегородской области. Условия экономической зоны снижают для них налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые пять лет, до 5% - в следующие пять лет и до 14,5% - в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по транспортному налогу и налогам на имущество и землю.