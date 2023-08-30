30 августа, 14:47

Запасы нефти в США за неделю снизились на 10,6 млн баррелей

По данным Минэнерго, на 25 августа они составили 422,9 млн баррелей

ТАСС, 30 августа. Коммерческие запасы нефти в США за неделю уменьшились на 10,6 млн баррелей и на 25 августа составили 422,9 млн баррелей, сообщает Минэнерго США.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 3% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для данного времени года.

На 17:32 мск ноябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE дорожал на 0,54% - до $86,08 за баррель, стоимость фьючерса нефти WTI с поставкой в октябре росла на 0,4%, до $81,82 за баррель. 

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