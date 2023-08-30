В Костромской области владельцам автолавок будут возмещать до 50% затрат на ГСМ

По данным пресс-службы администрации региона, субсидия вводится для стимулирования деловой активности предпринимателей, торгующих в сельской местности

ТАСС, 30 августа. Новую меру поддержки владельцев автолавок, которая подразумевает возмещение до 50% затрат на горюче-смазочные материалы, введут в Костромской области с 2024 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Сергей Ситников, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Со следующего года муниципальные образования, где есть собственные программы развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах, смогут получить дополнительные субсидии. Финансовые средства субсидии будут направляться на компенсацию затрат местных предпринимателей, владельцев автолавок, на горюче-смазочные материалы. Размер компенсации - до 50% от данного вида затрат", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, субсидия вводится для стимулирования деловой активности предпринимателей, торгующих в сельской местности. Отмечается, что она дополнит существующие меры поддержки торговли в отдаленных селах, среди которых - приобретение автолавок под 1% годовых сроком до трех лет при наличии залогового обеспечения.

В настоящее время в Костромской области есть более 1,3 тыс. малонаселенных и труднодоступных сел и деревень, в которых проживают порядка 20 тыс. человек и где нет объектов стационарной торговли. В таких населенных пунктах продажа продуктов и товаров первой необходимости осуществляется с помощью автолавок, добавили в пресс-службе.