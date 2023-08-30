Представитель Eramet в Габоне назвала остановку работы временной превентивной мерой

В компании отслеживают ситуацию в режиме реального времени, сообщила Фанни Мунье

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Французская горнодобывающая компания Eramet следит за развитием ситуации в Габоне, остановка ее работы в этой стране является временной превентивной мерой. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила представитель пресс-службы компании Фанни Мунье.

"В соответствии с нашими процедурами мы в качестве превентивной меры временно остановили нашу деятельность в стране. Мы отслеживаем ситуацию в режиме реального времени", - отметила она.

Мунье не уточнила, планируется ли эвакуация персонала Eramet из Габона и возможно ли дальнейшее сворачивание деятельности компании в стране.

По данным телеканала BFMTV, в Габоне работают около 8 тыс. сотрудников Eramet. Речь идет о гражданах этой страны.