РЭО: более 500 предприятиям в сфере ТКО необходимо установить системы весового контроля

В пресс-службе оператора сообщили, что из-за отсутствия весов недобросовестные компании отрасли реализуют непрозрачные схемы при учете отходов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) указал на необходимость установки систем весового контроля на более чем 500 объектах по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Из-за отсутствия весов недобросовестные компании отрасли реализуют непрозрачные схемы при учете отходов, сообщили в пресс-службе РЭО.

В сообщении указано, что ранее глава РЭО Денис Буцаев обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой дать поручение по выявлению недобросовестных организаций. По поручению зампредседателя правительства РФ с 1 сентября 2023 года по 1 марта 2024 года профилактические визиты ждут 697 компаний отрасли обращения с отходами. Это объекты, которые проигнорировали запросы Росприроднадзора. Ведомство проверит их на оснащение необходимым оборудованием.

"Когда встал вопрос автоматического учета отходов, возникли проблемы с измерением количества ТКО на объектах без весов. На них количество ТКО определяется "расчетным способом", поэтому цифры могут быть какие угодно. <...> По предварительным данным, таких объектов более 500, это половина от всех действующих. При этом установкой весов компании должны были заняться еще шесть лет назад - весы должны стоять на всех объектах ТКО, как в магазине на кассе", - сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, в ближайшем будущем стоит задача по выявлению всех нечестных игроков. "Но наша цель - не столько наказать, сколько стимулировать компании к установке весов. Ведь основной риск работы без весов - не в том, что могут установить штраф, а в том, что будет оспорено количество отходов, которое принял объект, и за избыточные объемы деньги придется вернуть", - отметил Буцаев.

"В федеральную схему обращения с твердыми коммунальными отходами входит 1 048 действующих объектов обработки, сортировки, утилизации и размещения ТКО. По имеющейся в настоящее время информации, около половины объектов весов до сих пор не имеют. После ввода в эксплуатацию Федеральной государственной информационной системы управления твердыми коммунальными отходами РЭО сформирует точную статистику. На всех объектах должны быть установлены системы весового контроля, это необходимо, чтобы обеспечить прозрачность в расчетах по ТКО", - пояснил заместитель гендиректора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.