МЭР: отрасль по производству судов на подводных крыльях необходимо сделать устойчивой

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников также подчеркнул важность долгосрочных планов

ДЗЕРЖИНСК /Нижегородская область/, 30 августа. /ТАСС/. Отрасль по производству судов на подводных крыльях необходимо сделать устойчивой, с долгосрочными планами, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, который в Нижегородской области вместе с губернатором Глебом Никитиным посетил Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева.

"Наша сейчас задача сделать из этого не просто разовые проекты по поставкам [судов] за счет бюджетных средств или льготного лизинга, надо сделать из этого устойчивую отрасль, чтобы предприятия имели загрузку не на год - два вперед, а чтобы понимали, что есть программа, что объем перевозок будет расти, что "Валдаи" надо будет менять рано или поздно на более комфортные, более экономичные, и чтобы под это шли инвестиции", - сказал Решетников.

Он отметил, что это яркий пример того, когда туристическая сфера является заказчиком для других отраслей экономики.

В Нижегородской области на ЦКБ им. Алексеева производят суда на подводных крыльях - "Метеоры" и "Валдаи", их используют для перевозки пассажиров по рекам и озерам.

В августе в Нижегородской области прошло выездное совещание думского совета по вопросам развития речного транспорта в России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что поручения президента Владимира Путина по развитию отрасли будут приоритетом в работе думы.