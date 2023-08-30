В Ленобласти намерены построить завод по производству коммунальной и сельхозтехники

Инвестиции в проект составят около 500 млн рублей и позволят создать не менее 100 новых рабочих мест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Строительство завода по производству сельскохозяйственной и коммунальной техники белорусского холдинга "Амкодор" в Гатчинском районе Ленинградской области завершится в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

"На территории Гатчинского района строят завод по производству коммунальной техники. Завод уже спроектирован. Строительство планируется завершить в следующем году", - сказал он.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, дочернее предприятие белорусского холдинга АО "Амкодор" - ООО "Эксам" арендовало земельный участок в 3,5 га в Гатчинском районе Ленобласти под строительство завода по производству коммунальной и сельхозтехники.

Планы по строительству предприятия были обозначены в 2021 году в рамках международной ярмарки "Агрорусь", где между правительством Ленинградской области, администрацией Гатчинского муниципального района и ОАО "Амкодор" подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Соглашение предполагает строительство международной многопрофильной компанией "Амкодор" в Гатчинском районе завода и центра по продаже и сервисному сопровождению техники с годовым объемом производства продукции в 740 млн рублей.

Инвестиции в проект составят порядка 500 млн рублей и позволят создать не менее 100 новых рабочих мест.