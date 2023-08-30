30 августа, 15:19,
обновлено 30 августа, 15:25

Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке детских товаров с 1 декабря

Артем Геодакян/ ТАСС
© Артем Геодакян/ ТАСС

Он продлится год

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает провести в России с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года эксперимент по маркировке отдельных видов товаров для детей. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов товаров для детей", - говорится в документе. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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