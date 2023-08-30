Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке детских товаров с 1 декабря

Он продлится год

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает провести в России с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года эксперимент по маркировке отдельных видов товаров для детей. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов товаров для детей", - говорится в документе.