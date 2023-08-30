В Подмосковье представили более 250 объектов недвижимости за один рубль для бизнеса

Наибольшее число помещений и зданий бизнес может получить в городском округе Богородский

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Свыше 250 объектов недвижимости, доступных по программе "Недвижимость за рубль", разместили на инвестиционной карте Московской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"Сегодня на инвестиционной карте Московской области отображена информация о более 250 объектах недвижимости, доступных по программе "Недвижимость за 1 рубль", и этот перечень постоянно обновляется. На данный момент наибольшее число помещений и зданий бизнес может получить в городском округе Богородский - на карте представлено 37 объектов, в Пушкинском округе - 26, а также в Люберцах - 21 объект", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе добавили, что согласно условиям программы при износе объекта менее 80% стоимость будет равна ставке налога на имущество, а при износе объекта более чем на 80% - 1 рубль за 1 кв. м в год. В соответствии с условиями программы срок льготной аренды помещения составляет до 10 лет, а здания - до 15 лет.