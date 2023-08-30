Российские аграрии впервые застраховали более 10% посевов

Это 10,6 млн га, сообщила пресс-служба Национального союза агростраховщиков

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сельскохозяйственные организации Российской Федерации в 2023 году застраховали 10,6 млн га или около 13% посевных площадей. Как сообщила пресс-служба Национального союза агростраховщиков, это рекордный показатель для России, где ранее страховалось не более 10% посевов.

"Данный показатель является рекордом для единой системы агрострахования, в которой уровень страхования посевов до сих пор не превышал 10%", - цитирует пресс-служба президента союза Корнея Биждова.

По его словам, лидером стала Омская область, которая первая в стране защитила более 1 млн га посевных площадей. Для региона, который третий год подряд страдает от засухи и суховеев, это составляет около трети всех посевов. Также в списке крупнейших регионов России по размеру застрахованного сева в текущем году Ростовская (828 тыс. га) и Воронежская области (785 тыс. га). Замыкают пятерку лидеров Краснодарский (762 тыс. га) и Ставропольский края (724 тыс. га). Озимый сев страховали хозяйства в 43 регионах, яровые культуры - в 56 регионах. 59% застрахованной площади приходится на яровые культуры, 41% - на озимые.

Биждов добавил, что в 31 регионе по случаям гибели застрахованных посевов уже предварительно заявлены убытки. "Наибольшие ожидания в части убытков у агростраховщиков имеются в отношении Центрального Черноземья и Юга, а также ряда регионов Поволжья. Но эти оценки пока преимущественно относятся к утрате культур озимого сева, с яровыми культурами процесс оценки только начался", - подчеркнул он.