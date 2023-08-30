В Нижегородской области запустили производство комбикормов мощностью 280 тыс. тонн в год

В пресс-службе правительства региона сообщили, что вложения в завод превышают 800 млн рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 августа. /ТАСС/. Агрохолдинг "Русское поле" запустил в Нижегородской области производство по выпуску комбикормов мощностью 280 тыс. тонн в год, что позволило фактически удвоить показатель по изготовлению этой продукции предприятием, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Вложения в комбикормовый завод превышают 800 млн рублей. Он будет способен выпускать 280 тыс. тонн кормов в год - это фактически двукратное увеличение мощности предприятия. Появление таких производств позволяет в том числе нарастить объемы производства по другим направлениям. В данном случае ожидаем увеличения производства мяса птицы. Это важно для повышения уровня продовольственной безопасности", - приводятся в сообщении слова замгубернатора региона Андрея Саносяна.

Он отметил, что завод позволит организовать производство корма для рыб, потребность в котором есть сейчас в стране. По его словам, инвестиционная программа холдинга одна из самых обширных в регионе, общий объем инвестиций составляет около 7 млрд рублей, это более 400 новых рабочих мест.

При создании производства компания воспользовалась двумя инвесткредитами на сумму почти 600 млн рублей.

Руководитель агрохолдинга "Русское поле" Антон Романов рассказал, что комбикормовый завод позволит обеспечить кормом новые птичники, которые компания создает в регионе. "На нашей новой площадке в Ворсме уже заселено 14 из 20 птичников. В каждом из них около 45 тыс. цыплят. То есть на одной птицефабрике будет производиться примерно десять процентов от потребления мяса птицы всей Нижегородской области. Новый цех комбикормового завода был необходим для обеспечения птицы кормами высокого качества", - приводятся в сообщении слова Романова.

В пресс-службе добавили, что на поддержку агропромышленного комплекса Нижегородской области и развитие сельских территорий до конца 2023 года планируется направить 5,4 млрд рублей.