СМИ: правительство Бангладеш одобрило сотрудничество с Новым банком развития БРИКС

По его данным, страна ожидает предоставления НБР $800 млн для финансирования строительства газопровода Дакка - Нараянгандж и системы подачи воды в один из районов столицы

ПЕКИН, 30 августа. /ТАСС/. Кабинет министров Бангладеш одобрил сотрудничество с учрежденным странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) Новым банком развития (НБР) для привлечения средств этой кредитной организации на цели развития страны. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на правительственный источник.

По его данным, Бангладеш ожидает предоставления НБР $800 млн для финансирования строительства газопровода Дакка - Нараянгандж и системы подачи воды в один из районов столицы.

Новый банк развития со штаб-квартирой в Шанхае учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите БРИКС в бразильской Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Банком были получены международные кредитные рейтинги на уровне "АА+" от Fitch Ratings и S&P Global Ratings, позволяющие эффективно привлекать долгосрочное фондирование на международных и локальных рынках капитала.

В 2021 году новыми странами - участницами НБР стали Бангладеш, Египет, ОАЭ и Уругвай. За годы своей работы банк одобрил более 90 проектов в общей сложности на $32 млрд.