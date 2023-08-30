Молдавия намерена расширить число КПП для ввоза нефтепродуктов

Правом ввоза будут наделены КПП "Джурджулешты - Галац", "Кагул - Оанча", "Скулень - Скулень", "Мирное - Табаки", "Вулканешты - Виноградовка", "Джурджулешты - Рени", железнодорожный "Басарабяска - Серпнево-1" и речной "Джурджулешты-Порт", сообщили в правительстве республики

КИШИНЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Власти Молдавии расширяют число пунктов таможенного пропуска для ввоза нефтепродуктов на автомобильном, железнодорожном и водном транспорте. Соответствующий законопроект одобрило правительство республики.

"В целях облегчения дорожного движения на пунктах пересечения границы и разгрузки, использующихся для импорта нефтепродуктов, законопроект предусматривает расширение списка КПП для ввоза нефтепродуктов, которое вступит в силу после снятия чрезвычайного положения на всей территории Молдавии. Правом ввоза нефтепродуктов будут наделены автомобильные пограничные контрольно-пропускные пункты "Джурджулешты - Галац", "Кагул - Оанча", "Скулень - Скулень", "Мирное - Табаки", "Вулканешты - Виноградовка", "Джурджулешты - Рени", железнодорожный "Басарабяска - Серпнево-1" и речной "Джурджулешты-Порт", - говорится в документе на сайте правительства.

Сейчас нефтепродукты в республику ввозят железнодорожным транспортом через КПП "Окница", "Кучурган", "Етулия", "Джурджулешты" и "Унгены", а автомобильным транспортом - через КПП "Леушены - Албица", "Тудора - Староказачье", "Отачь - Могилев-Подольский" и "Первомайск - Кучурган".