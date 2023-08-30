Рассмотрение иска Магнитогорского металлургического комбината к ФАС отложили на 4 октября

Стороны могут заключить мировое соглашение

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Магнитогорского металлургического комбината (ММК) об отложении судебного разбирательства с ФАС России на 4 октября, стороны могут заключить мировое соглашение, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ситуация по основному нашему ходатайству. На протяжении месяца стороны ведут переговоры, последний период завершился направлением от ММК официального предложения ФАС России. <…> Соответственно в этом предложении был направлен проект мирового соглашения, проект торгово-сбытовой политики, которые являлись основным условием содержания для примирения, ряд дополнительных аналитических материалов, которые ранее ФАС России запрашивала", - сообщил в ходе судебного заседания представитель ММК. Он отметил, что компания не получила от ведомства официальный ответ.

"По ходатайству об отложении судебного разбирательства в связи с урегулированием спора мирным путем мы не возражаем", - сказал представитель ФАС.

Суд назначил рассмотрение дела на 4 октября.

Суть дела

В апреле 2021 года ФАС возбудила три отдельных дела в отношении крупнейших российских производителей горячекатаного плоского стального проката - "Северстали", ММК и НЛМК - по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный плоский стальной прокат на внутреннем рынке. По данным ведомства, цены производителей на прокат в первом полугодии 2021 года выросли более чем на 50%. При этом цены на сырье росли не такими быстрыми темпами, а спрос так существенно не увеличивался.

Сталелитейщики аргументировали свою позицию тем, что рост цен на внутреннем рынке был обусловлен мировой конъюнктурой.

ФАС признала компании нарушившими антимонопольное законодательство. "Северстали", НЛМК и ММК были выданы предписания прекратить злоупотреблять доминирующим положением и совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции. НЛМК, ММК и "Северсталь" не согласились с выводами ведомства, заявив о соответствии своего ценообразования требованиям антимонопольного законодательства.

В январе ФАС подтвердила возможность заключения мировых соглашений с "Северсталью", ММК и НЛМК из-за существенного ухудшения финансового положения компаний после введения санкций.