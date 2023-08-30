Инфляция в России с 22 по 28 августа замедлилась до 0,03%

С15 по 21 августа в стране наблюдалась инфляция на уровне 0,09%

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 22 по 28 августа 2023 года составила 0,03%, следует из данных Росстата.

Неделей ранее - с 15 по 21 августа - в РФ наблюдалась инфляция на уровне 0,09%.

С начала августа потребительские цены в стране выросли на 0,23%, с начала года - на 3,65%. В годовом выражении инфляция в РФ на 28 августа 2023 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 5,09%.

Продовольственные товары

За отчетный период выросли цены на баранину - на 1,8%, куриное мясо - на 1,5%, свинину - на 1,3%, полукопченые и варено-копченые колбасы - на 0,7%, поваренную соль и рис - на 0,6%, сосиски, сардельки, овощные консервы для детского питания - на 0,5%, мясные консервы для детского питания, печенье, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,4%, пшено и водку - на 0,3%, говядину, сливочное масло, пастеризованное молоко, куриные яйца и пшеничную муку - на 0,2%, подсолнечное масло, маргарин, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания, сахарный песок, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, макаронные изделия - на 0,1%.

В то же время цены на мороженую рыбу и гречневую крупу снизились на 0,3%, сметану и вермишель - на 0,2%, стерилизованное молоко - на 0,1%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,7%, в том числе на белокочанную капусту - 13,7%, репчатый лук - 10,5%, морковь - 6,9%, помидоры - 6,4%, картофель - 5,9%, столовую свеклу - 4,8%, яблоки - 0,1%. При этом цены на огурцы выросли на 4,8%, бананы подорожали на 3%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали аллохол - на 0,7%, левомеколь, метамизол натрия (отечественный анальгин) - на 0,6%, ренгалин - на 0,5%, нимесулид - на 0,4%, корвалол и эргоферон - на 0,3%, валидол - на 0,2%. Цены на поливитамины снизились на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали пеленки для новорожденных и стиральные порошки - на 0,4%, туалетная бумага - на 0,3%, зубные пасты и детские подгузники - на 0,2%, спички, хозяйственное мыло, сухие корма для домашних животных - на 0,1%. Цены на зубные щетки снизились на 0,5%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на кроссовки для взрослых - на 1%, подорожали обрезные доски - на 0,6%, мужские носки и спортивные костюмы для детей - на 0,5%, джинсы и кроссовки для детей - на 0,4%, мужские майки, футболки, шампуни, древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты - на 0,3%, легковые автомобили иностранных марок - на 0,2%, сигареты с фильтром, отечественные легковые автомобили, смартфоны - на 0,1%. В то же время цены на электропылесосы снизились на 0,6%, подешевели телевизоры, женские колготки и детские футболки - на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,4%, а дизельное топливо подорожало на 1,4%.

Тарифы на проезд в трамвае в среднем по России увеличились на 1,1%, в троллейбусе - на 0,6%, в городском автобусе - на 0,1%.

Стоимость модельной стрижки в мужском и женском залах выросла на 0,2%, услуги по ремонту телевизоров подорожали на 0,1%.