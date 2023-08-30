30 августа, 16:01,
обновлено 30 августа, 16:04

Росстат предварительно оценил рост ВВП России в I полугодии на уровне 1,6%

Статслужба ранее предварительно оценила рост ВВП РФ в II квартале 2023 года на уровне 4,9%

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Рост ВВП России в I полугодии 2023 года, по предварительной оценке, составил 1,6% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

В I полугодии 2022 года было отмечено снижение ВВП РФ на уровне 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Ранее статслужба предварительно оценила рост ВВП РФ в II квартале 2023 года на уровне 4,9%.

Министр финансов Антон Силуанов 26 августа в интервью телеканалу CGTN заявил, что экономика РФ по итогам 2023 года может вырасти на 2,5% и даже выше. 

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