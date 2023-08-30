Реальные зарплаты в России в июне выросли на 10,5%

По данным Росстата, при этом к маю рост составил 4,8%

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Реальные зарплаты россиян в июне 2023 года выросли на 10,5% в годовом выражении, при этом к маю текущего года рост составил 4,8%, следует из данных Росстата.

В I полугодии 2023 года реальные зарплаты выросли на 6,8% в годовом выражении.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне 2023 года составила 76,604 рубля (+14,1% в годовом выражении). За период с января по июнь текущего года номинальные зарплаты выросли на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.

В апреле министр экономического развития РФ Максим Решетников на объединенной коллегии Министерства финансов и Минэкономразвития сообщал, что рост реальных зарплат населения России в 2023 году составит более 5%.