Рост цены дизеля с начала года впервые в 2023 году обогнал инфляцию накопленным итогом

По данным Росстата, рост стоимости дизельного топлива за неделю с 22 по 28 августа составил 1,38%, что в 46 раз больше уровня инфляции в 0,03%

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Рост стоимости дизельного топлива за неделю с 22 по 28 августа составил 1,38%, что в 46 раз больше уровня инфляции в 0,03%, следует из данных Росстата. С начала года цена дизеля выросла на 4,15%, что выше уровня роста цен в среднем по стране. С начала года по 28 августа инфляция составила 3,65%.

При этом в предыдущем отчете Росстата с данными на 21 августа темп роста стоимости дизеля накопленным итогом был ниже инфляции - 2,73% против 3,62%. Таким образом, темп роста цены дизельного топлива с начала года на неделе с 22 по 28 августа впервые за этот год обогнал инфляцию.

Цены бензина на АЗС на неделе с 22 по 28 августа 2023 года увеличились на 0,44% по сравнению с предыдущий неделей, при этом уровень инфляции за аналогичный период был в 15 раз ниже и составил 0,03%, следует из данных Росстата.

С начала года рост цен на бензин составил 7,09%, что также выше уровня инфляции в 3,65% за тот же период - уже почти двукратно.

Министерство энергетики, комментируя ранее данные Росстата по росту цены бензина на АЗС выше инфляции, называло такую ситуацию временной. Поскольку стоимость моторного топлива определяется рынком, то в отдельные моменты происходят колебания, говорили в Минэнерго.

В министерстве добавляли, что уже принимаются шаги, направленные на снижение волатильности, в том числе было принято решение об увеличении минимальной доли биржевых продаж автомобильного бензина до 13%, и дизельного топлива - до 9,5%.

В пресс-службе напоминали, что Минэнерго ежесуточно мониторит ситуацию с обеспечением внутреннего рынка моторными топливами и доводит до компаний рекомендации по увеличению поставок на внутренний рынок.

О ценах в июле

Цены на АЗС росли выше инфляции и в июле 2023 года, когда они увеличились на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом уровень инфляции за аналогичный период был в 3,5 раза ниже и составил 0,63%.