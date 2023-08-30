30 августа, 16:17

В России оборот заведений общепита в июле вырос на 11%

По данным Росстата, он составил 222,9 млрд рублей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Оборот заведений общественного питания в России в июле 2023 года вырос на 11% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 222,9 млрд рублей, в январе - июле оборот увеличился на 14,1% - до 1,542 трлн рублей, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России.

"Оборот общественного питания в июле 2023 года составил 222,9 млрд рублей, или 111% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе - июле 2023 года - 1 542 млрд рублей, или 114,1%", - говорится в документе.

Оборот общественного питания по методологии Росстата включает выручку ресторанов, кафе, баров, а также оборот ряда других предприятий - например, поставщиков продукции общественного питания организациям социальной сферы, или для обслуживания банкетов.

По итогам 2022 года оборот заведений общественного питания в России вырос на 7,6% по сравнению с предыдущим годом и составил 2,35 трлн рублей. 

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