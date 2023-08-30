В России бензин за неделю в среднем подорожал на 26 копеек

По данным Росстата, дизельное топливо подорожало на 81 копейку

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 21 по 28 августа 2023 года выросли на 26 копеек - до 54,54 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 19 копеек и составили 50,42 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 увеличились на 22 коейки, до 55,07 рубля за литр, стоимость Аи-98 выросла на 55 копеек и составила 66,52 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 81 копейку, до 60,84 рубля.

По данным Росстата, рост цен на бензин зафиксирован в 76 субъектах Российской Федерации. Более всего он подорожал в Кабардино-Балкарской Республике - на 2,7%, Сахалинской области и Ямало-Ненецком автономном округе - на 1,9%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены выросли на 0,2%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 48,59 до 53,99 рубля, марки Аи-95 - от 53,79 до 60,69 рубля, марки Аи-98 и выше - от 63,39 до 71,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 49,3 до 52,10 рубля, марки Аи-95 - от 53,35 до 56,32 рубля, марки Аи-98 и выше - от 62,5 до 69,39 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 21 по 27 августа вырос на 3,2% по сравнению с предыдущей неделей - до 877,3 тыс. тонн. Объем производства дизельного топлива снизился на 0,2% и составил чуть менее 1,719 млн тонн.