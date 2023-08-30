В России доля убыточных организаций в январе - июне снизилась до 28,5%

По данным Росстата, сальдированный финансовый результат организаций в действующих ценах составил 14 802,8 млрд рублей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Доля убыточных организаций в России в январе - июне 2023 года уменьшилась до 28,5% против 29,7% за аналогичный период 2022 года, следует из материалов Росстата.

Доля прибыльных организаций, соответственно, составила 71,5% против 70,3% за аналогичный показатель годом ранее.

За отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 14 802,8 млрд рублей, или 88,6% к январю - июню 2022 года.

В частности, 41,5 тыс. организаций получили прибыль в размере 18 270,3 млрд рублей, что на 11,6% ниже значения соответствующего периода 2022 года; убыток - 16,5 тыс. организаций на сумму 3 467,5 млрд рублей, что на 12,3% ниже значения января - июня 2022 года.