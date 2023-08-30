В России цена полета в салоне экономического класса за неделю снизилась на 8,8%

По данным Росстата, средняя стоимость проживания в однозвездочных и двухзвездочных гостиницах, мотелях и хостелах возросла в период с 22 по 28 августа на 0,2%

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Стоимость полета в салоне экономического класса в России за неделю с 22 по 28 августа 2023 года уменьшилась на 8,8%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась на 8,8%" - отметили в ведомстве.

При этом неделей ранее - с 15 по 21 августа - полет в салоне экономического класса самолета подешевел на 0,7%.

Средняя стоимость проживания в однозвездочных и двухзвездочных гостиницах, мотелях и хостелах возросла в период с 22 по 28 августа на 0,2%, стоимость проживания в гостиницах категорий от трех до пяти звезд - на 0,1%. В то же время стоимость путевок в дома отдыха, пансионаты уменьшилась на 0,5%, санатории - на 0,4%.