Оборот розничной торговли в России в июле вырос на 10,5%

По данным Росстата, он составил 3,999 трлн рублей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в России в июле 2023 года увеличился на 10,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 3,999 трлн рублей, в январе - июле розничные продажи выросли на 2,4% - до 25,692 трлн рублей, следует из материалов Росстата.

Оборот розничной торговли в июле 2023 года на 95,7% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 4,3% (в июле 2022 года - 95,3% и 4,7% соответственно). В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 47,2%, непродовольственных товаров - 52,8% (в июле 2022 года - 50,3% и 49,7% соответственно).

Онлайн-продажи

По данным Росстата, в июле 2023 года объемы продаж через интернет по крупным и средним торгующим организациям увеличились на 5,9% (в сопоставимых ценах) по сравнению с июнем текущего года и в 1,5 раза по сравнению с июлем 2022 года. Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли этих организаций увеличилась до 10,2% против 8,1% в июле 2022 года.

Лидерами стали интернет-магазины Ozon, Wildberries и "Ситилинк". Их доля в общем объеме интернет-продаж составила 40,7%. В структуре продаж этих интернет-магазинов преобладала мужская, женская и детская одежда (16,5%), обувь (7,1%), игры и игрушки (3,6%), компьютеры (2,3%), бытовые электротовары (2,2%).