Годовая инфляция в России с 22 по 28 августа ускорилась до 5,03%

На потребительском рынке рост цен замедлился до 0,03%, сообщили в Минэкономразвития

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ с 22 по 28 августа ускорилась до 5,03% с 4,88% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России.

"На неделе с 22 по 28 августа 2023 года на потребительском рынке рост цен замедлился до 0,03%. Год к году инфляция составила 5,03%. Основной вклад в замедление инфляции на отчетной неделе внесло снижение темпов роста цен в сегменте непродовольственных товаров за счет замедления удорожания легковых автомобилей и удешевления электро- и бытовых приборов. Также увеличились темпы дефляции в секторе услуг на фоне ускорения снижения цен на авиабилеты. В сегменте продовольственных товаров рост цен умеренный - на 0,06%, при этом на плодоовощную продукцию снижение цен продолжилось", - говорится в обзоре.

Ранее сообщалось, что по прогнозу Банка России годовая инфляция в России в ближайшие месяцы продолжит повышаться, по итогам года составит 5-6,5%. По данным регулятора, в среднем за последние три месяца потребительские цены росли темпом 0,61% месяц к месяцу, что в годовом выражении соответствует 7,6%.

Согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития России, подготовленному Минэкономразвития, инфляция в РФ в этом году прогнозируется на уровне 5,3%.