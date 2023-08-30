Совет директоров "Фосагро" рекомендовал промежуточные дивиденды в 126 рублей на акцию

Собрание акционеров, на котором будет рассмотрен этот вопрос, состоится 30 сентября в форме заочного голосования

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Фосагро" рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 126 рублей на акцию, сообщила компания.

Собрание акционеров, на котором будет рассмотрен этот вопрос, состоится 30 сентября в форме заочного голосования. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на 8 сентября 2023 года. Ранее собрание акционеров "Фосагро" утвердило дивиденды за первый квартал 2023 года в размере 264 рубля на акцию.

Накануне компания "Фосагро" отчиталась о снижении чистой прибыли по МСФО в первом полугодии 2023 года более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 41,5 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль компании снизилась на 48%, до 55,8 млрд рублей. Свободный денежный поток вырос на 47% и составил 60,1 млрд рублей. Показатель EBITDA в первом полугодии уменьшился на 29%, до 96,5 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 50%, до 82,8 млрд рублей.

"Фосагро" при соотношении чистого долга к EBITDA менее 1х может направить на дивиденды более 75% свободного денежного потока; от 1 до 1,5х - 50-75% свободного денежного потока; свыше 1,5х - менее 50%. При этом минимальный объем дивидендов установлен на уровне 50% от скорректированной чистой прибыли. Как правило, компания выплачивает дивиденды поквартально.

Финальные дивиденды "Фосагро" по итогам 2022 года составили 465 рублей на акцию, за третий квартал 2022 года - 318 рублей. Финальные дивиденды по итогам 2021 года и за первое полугодие 2022 года составили 780 рублей на обыкновенную акцию.

Экономическими бенефициарами 43,66% компании являются члены семьи Гурьевых. Помимо этого, 4,82% акций напрямую принадлежат Евгении Гурьевой и еще 20,6% - жене ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко - Татьяне Литвиненко, получившей пакет от супруга в мае 2022 года.