Индексы РТС и Мосбиржи торговались разнонаправленно

Лидерами роста на российском фондовом рынке стали акции ТМК

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду торговался разнонаправленно. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,04%, до 3 212,68 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,75%, до 1 052,06 пункта. Курс доллара по итогам дня подрос на 0,76%, закрывшись на отметке 96,22 рубля, евро - на 1,65%, до 105,28 рубля, юань - на 0,076%, до 13,17 рубля.

"Индекс Мосбиржи вновь немного не дотянулся до полуторагодовой вершины, несмотря на слабость рубля и рост цен на нефть. Возможно, на сентимент к тяжеловесным акциям нефтяников в моменте повлиял новостной фон - вице-премьер РФ Александр Новак не исключил продления добровольного сокращения экспорта нефти из России на октябрь", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Ключевая статистика дня вышла негативной. "Оценка роста ВВП США во втором квартале 2023 года ухудшена до 2,1% с 2,4%, данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за минувший месяц (от ADP) уступили прогнозным оценкам, причем августовский показатель оказался более чем в два раза ниже июльского", - также рассказал эксперт.

Рынок акций

Лидерами роста в среду на российском фондовом рынке стали акции ТМК (+3,7%), "в связи с возросшей активностью "быков" в этих бумагах в преддверии дивидендной отсечки 5 сентября", предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались акции "Мечела" (-4%) из-за вышедших слабых финансовых результатов по МСФО за I полугодие 2023 года.

Прогноз на 31 августа

Учитывая приближение выходных и спад общерыночных настроений, активность инвесторов в четверг может стань более сдержанной, считают в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 30 августа - 3125-3225 пунктов, по курсу рубля к доллару - 93,5-96,5 рубля.

В Freedom Finance Global прогнозируют, что завтра индекс Мосбиржи покажет движения в коридоре 3150-3250 пунктов, пара доллар/рубль - в интервале 95-97 рублей, евро/ рубль - в коридоре 103,5-106 рублей, пара юань/рубль - в коридоре 12,7-13,5 рубля.

Четверг будет насыщен важными статданными: в Китае станут известны индексы PMI в секторе услуг и производстве, в еврозоне - предварительная оценка темпов роста потребительских цен в августе, в США - данные по потребительским расходам. Также эксперты отметили квартальные результаты Broadcom и UBS Group.