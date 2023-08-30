Глава офиса президента Украины обсудил с дипломатами экспорт продовольствия из страны

Андрей Ермак отметил важность работы черноморских портов и предложил участникам "выработать устойчивую логистическую систему" поставок украинской агропродукции на зарубежные рынки

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с представителями иностранных дипломатических учреждений, на которой обсудил варианты экспорта продовольствия из страны. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

"Ермак провел седьмую встречу с представителями иностранных дипучреждений, посвященную продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.

В частности, глава офиса отметил важность работы черноморских портов и предложил участникам "выработать устойчивую логистическую систему" поставок украинской агропродукции на зарубежные рынки, в том числе возобновление работы так называемого зернового коридора.

Минобороны РФ заявило, что Россия с 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Тем не менее в Москве подчеркивают, что готовы незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но она должна быть реализована в части, касающейся России.