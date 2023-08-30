Украина и Норвегия договорились о либерализации грузоперевозок

Грузовики стандарта Евро-5 и выше с 1 сентября смогут не оформлять разрешения для проезда

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Украина и Норвегия подписали соглашение о либерализации перевозок, с 1 сентября грузовики стандарта Евро-5 и выше смогут не оформлять разрешения для проезда. Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Расширяем список стран, с которыми фактически действует "транспортный безвиз", сейчас 35 государств. Ранее украинские перевозчики грузов независимо от класса экологичности транспортных средств, могли ездить в Норвегию только при наличии разрешения. Теперь же для грузовиков стандарта Евро-5 и выше вводится безразрешительный проезд. Либерализация грузовых перевозок будет действовать как минимум до 30 июня 2024 года", - приводит пресс-служба ведомства на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) слова заместителя министра Сергея Деркача.

Воспользоваться новыми правилами смогут перевозчики, имеющие сертификат, подтверждающий класс экологичности грузовика.