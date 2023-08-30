В Петербурге на территории ОЭЗ построят три новых завода за 4 млрд рублей

В пресс-службе городской администрации сообщили, что также более 7 млрд рублей составят инвестиции в текущие проекты с учетом корректировок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Три новых завода построят в особой экономической зоне "Санкт-Петербург". Объем инвестиций в новые проекты составит более 4 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Экспертный совет особой экономической зоны "Санкт-Петербург" одобрил три новых инвестиционных проекта. Инвесторы вложат в них в общей сложности 4 млрд рублей. Также более 7 млрд рублей составят инвестиции в текущие проекты с учетом корректировок", - говорится в сообщении.

В частности, ООО "Полекс-Фарм" планирует построить предприятие по разработке и производству дженериков и инновационных препаратов, ранее не выпускавшихся в России аналогов. Объем инвестиций составит около 2 млрд рублей.

ООО "Пантес МТ" планирует построить завод по разработке и производству электроники (материнские платы, контроллеры управления приводами, контроллеры АСУ ТП, модули системы интернета вещей). Завод будет производить готовые электронные узлы и блоки по кооперации с другими предприятиям отечественной промышленности. Объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей.

На территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в Санкт-Петербурге в качестве резидентов сегодня зарегистрировано 70 компаний. Объем заявленных инвестиций в проекты - около 176,5 миллиарда рублей. ОЭЗ размещается на двух участках - "Нойдорф" (18,99 га, пос. Стрельна, Петродворцовый район) и "Новоорловская" (163,33 га, Приморский район). Режим ОЭЗ ТВТ "Санкт-Петербург" действует до 2054 года.