Французская горнодобывающая компания Eramet возобновляет деятельность в Габоне

Она была приостановлена после военного переворота в этой стране

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Французская горнодобывающая компания Eramet заявила о возобновлении деятельности в Габоне, временно приостановленной после военного переворота в этой стране. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление компании.

"С учетом доступной информации о событиях в Габоне группа Eramet решила немедленно восстановить железнодорожные перевозки, а начиная с четверга, 31 августа, - возобновить добычу сырья", - отмечается в тексте.

Ранее, отвечая на вопрос ТАСС, в компании отметили, что внимательно следят за ситуацией в Габоне, а приостановка деятельности была превентивной временной мерой.

Компания Eramet владеет контрольным пакетом акций фирмы Comilog, которая добывает марганцевую руду на шахте в восточной провинции Верхнее Огове. Согласно данным на сайте компании, ежегодно Comilog производит более 5 млн тонн продукции. Кроме того, металлургический комплекс "Моанда", открытый в 2014 году, занимается разработкой силикомарганца - сплава, используемого в сталелитейной промышленности и содержащего 69% марганца. Компания Setrag является дочерней компанией Comilog и специализируется на железнодорожных перевозках. В Габоне работают около 8 тыс. сотрудников Eramet. Речь идет главным образом о гражданах этой страны.

Группа высокопоставленных габонских военных ранее объявила по национальному телевидению о приходе к власти, среди мятежников - представители Республиканской гвардии во главе с Брисом Клотером Олиги Нгемой, службы безопасности, армии, полиции. Они отменили итоги прошедших 26 августа выборов, на которых победил баллотировавшийся на третий срок Али бен Бонго Ондимба. Военные заявили, что президент "находится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей". Сам Али бен Бонго Ондимба записал видеообращение, в котором подтвердил, что удерживается военными на территории президентской резиденции.